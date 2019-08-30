Не знав, за кого голосував? Нардеп від "Слуги народу" публічно осоромився: відео

Народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук не зміг згадати ім'я новообраного прем'єр-міністра України.

Чоловік не зміг згадати, як звати людину, за призначення якої він голосував разом зі своїми колегами.

"А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра?" - запитала у нього журналістка.

Однак нардеп не зміг відповісти, розсміявшись в камеру і спробувавши "з'їхати".

"Ви ж бачили, ви знаєте. Всім вже відомо. Ми спілкувалися з ним в Трускавці, це хороший фахівець", - сказав Дмитрик.

Радіо Свобода живити вчора депутата від "Слуги народу" Артема Дмитрука про новообраного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Народний обранець НЕ зміг назваті імені нового очільніка правительства. pic.twitter.com/gCdPNAgqco - Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, новообрана Верховна Рада провела своє перше засідання, яке тривало 16 годин. Нардепи схвалили ряд ключових призначень, обрали прем'єра і Кабмін, і навіть проголосували за зняття недоторканності.

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