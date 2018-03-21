"Не зможуть працювати на два фронти": чим обернеться новий "розрив" із Росією

У рішенні Кабінета міністрів про припинення дії програми економічного співробітництва України і Російської Федерації основним є політичний аспект.

Владі слід було робити так ще раніше, однак упевненості в тому, що зараз відбудуться практичні кроки - на сьогоднішній день немає. Про це в коментарі "Обозревателю" розповів директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

"Я думаю, це правильне рішення. Бізнес повинен був розуміти, що це рано чи пізно має статися, тому що і в нашому законодавстві Росія визначена як країна-агресор. Тому, економічні відносини, звичайно, не можуть розвиватися в таких умовах. І я думаю, що за чотири роки той, хто хотів перебудуватися, шукав можливості, - сказав він. - Інтереси чиновників, які хочуть працювати на два фронти, мені здається, цим будуть певною мірою обмежені".

На думку експерта, це рішення уряди не завдасть сильного удару по економіці України. За його словами, основна залежність України від Росії була в енергетичній сфері, а саме в газовій. Але на сьогоднішній день це питання в значній мірі вирішене, каже Юрчишин.

"Можна сперечатися, який газ, який ми отримуємо з Європи - європейський чи російський. Але за фактом енергетична залежність зараз мінімізована. Тому я думаю, що тут не буде надзвичайно великих економічних ускладнень", - сказав він.

У цьому питанні будуть і проблемні для сфери, наприклад для ядерної - поки Україна не може різко відмовитися від ресурсів і обладнання для ядерної енергетики. Однак, таких проблемних сфер - одиниці, зазначає експерт. Сюди ж відносяться, наприклад, імпорт нафтопродуктів і продукції хімічної промисловості.

Водночас як упевнений Юрчишин, оскільки розривати економічне співробітництво з Росією Україні потрібно було давно, зараз не варто відтягувати цей момент. Навпаки, це рішення має стати додатковим аргументів для пошуку альтернативних варіантів.

"Набагато важливішим тут є те, щоб це відбувалося послідовно, - говорить експерт. - Тут багато проблем буде залежати від того, наскільки це буде чіпляти інтереси чиновників. Я думаю, це так довго і впроваджується саме тому, що у багатьох з наших чиновників є ті чи інші бізнес інтереси з Росією".

Як повідомляв "Обозреватель", Кабінет міністрів припинив дію програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011-2020 роки. Кабмін також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.