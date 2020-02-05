"Не злякаєте, ви жалюгідні!" "ЄС" зробила потужну заяву щодо переслідування Федини

Партія "Європейська солідарність" закликала патріотичні сили дати опір переслідуванням опозиції та захистити Софію Федину.

Таку заяву зробив член політсили Андрій Парубій разом із колегами по партії із трибуни Верховної Ради. За його словами, нині українці стають свідками все більшої кількості фактів переслідування українських АТОвців, які захищали Україну та воюють на Сході, українських волонтерів і патріотів.

"Зараз ми стали перед фактом переслідування патріотки, членкині команди "Європейської солідарності" Софії Федини за те, що вона висловила свою позицію стосовно чинної влади. Ми пам’ятаєм, таке вже було. Був у нас вже один президент, який дуже боявся критики. Його прізвище було Янукович, звали його Віктор. Який падав від яйця і змушував правоохоронні органи відкривати кримінальні справи за критику Януковича", – сказав Парубій.

Він закликав кричати "Ганьба" не опозиції, а тим правоохоронним органам, які керуються з Офісу президента. Вони, за його словами, сьогодні переслідують тільки за те, що патріоти українці мають іншу думку й можуть критикувати чинну владу.

"Для того ви і пропихаєте ваш закон "Про дезінформацію", щоб розв’язати руки для ще більш масштабного переслідування українських патріотів, волонтерів, українських бійців. І в мене загальне звернення від всієї команди "Європейської солідарності" – зупиніться! Досвід Януковича демонструє – це дуже погано закінчується. Ви хочете залякати патріотів? Ви хоче залякати Софію Федину й нашу команду "Європейської солідарності"? Я хочу вам заявити – не злякаєте! Ви жалюгідні! І намагаєтесь нагнати страху на тих, хто не боявся Януковича!" – заявив нардеп.

Він додав, що політсила не дозволить переслідування Федини.

"Усі українські патріотичні сили стануть плечем до плеча, захищаючи і Софію Федину, і всіх українських патріотів, яких ви сьогодні через проплачені суди намагаєтеся залякати", – наголосив він.

Нардеп додав, що сьогодні на допиті в ДБР легендарний український генерал Забродський, а також на суді проти ветеранів Яна Зінкевич – видатна українська волонтерка.

"Я хочу закликати насамперед членів фракції "Слуга народу" – тих, які вважають себе патріотами, тих, які були і на Майдані, і в АТО. Ви маєте дати опір цій тенденції переслідування опозиції. Не допустимо репресій! Захистимо Софію Федину! Слава Україні!" – наголосив Парубій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народну депутатку Софію Федину викликали в Державне бюро розслідувань для вручення підозри.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!