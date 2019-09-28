"Не зламалася": Порошенко з дружиною навідали Гонтареву у лікарні

Петро та Марина Порошенки відвідали Валерію Гонтареву у лондонській лікарні, де вона лікується після того, як її збив автомобіль. П’ятий президент України підкреслив: попри переслідування опонентами ексголова НБУ не зламалася. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Валерія не лише сильний менеджер, але й сильна особистість. Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників Приватбанку, – вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни, – вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опоненти, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів. І самі стають бандитами. Валерія не просто тримається. Вона бореться за Україну", - зазначив Порошенко.

Він також повідомив, що передав Гонтаревій подарунок від відомого українського музиканта та художника Юрія Журавля.

"З Мариною відвідали Валерію, щоб переказати їй слова підтримки від багатьох українців. Дякуємо Юрію Журавлю за футболку, якій Валерія дуже зраділа", - написав 5-ий президент, виклавши фото з лікарні.

"Валерія не зламається", – каже Юрій. Валерія не зламається, впевнені й ми. Знайте: ніхто з нас не зламається!", - підкреслив Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Валерія Гонтарєва потрапила під колеса автомобіля у Лондоні у серпні цього року. У вересні на ексголову СБУ чекало нове випробування: її будинок під Києвом спалили зловмисники. Сама Гонтарева заявила, що у замовленні підпалу підозрює олігарха Ігоря Коломойського. І розповіла про інші спроби залякування, з якими зіштовхнулася за останні 5 років.

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