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28 вересня • оновлено в 18:38
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"Не зламалася": Порошенко з дружиною навідали Гонтареву у лікарні

8.6т Читати матеріал російською

Петро та Марина Порошенки відвідали Валерію Гонтареву у лондонській лікарні, де вона лікується після того, як її збив автомобіль. П’ятий президент України підкреслив: попри переслідування опонентами ексголова НБУ не зламалася. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Валерія не лише сильний менеджер, але й сильна особистість. Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників Приватбанку, – вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни, – вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опоненти, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів. І самі стають бандитами. Валерія не просто тримається. Вона бореться за Україну", - зазначив Порошенко.

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Він також повідомив, що передав Гонтаревій подарунок від відомого українського музиканта та художника Юрія Журавля.

"З Мариною відвідали Валерію, щоб переказати їй слова підтримки від багатьох українців. Дякуємо Юрію Журавлю за футболку, якій Валерія дуже зраділа", - написав 5-ий президент, виклавши фото з лікарні.

"Не зламалася": Порошенко з дружиною навідали Гонтареву у лікарні

"Валерія не зламається", – каже Юрій. Валерія не зламається, впевнені й ми. Знайте: ніхто з нас не зламається!", - підкреслив Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Валерія Гонтарєва потрапила під колеса автомобіля у Лондоні у серпні цього року. У вересні на ексголову СБУ чекало нове випробування: її будинок під Києвом спалили зловмисники. Сама Гонтарева заявила, що у замовленні підпалу підозрює олігарха Ігоря Коломойського. І розповіла про інші спроби залякування, з якими зіштовхнулася за останні 5 років.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Особи
Валерія Гонтарева Марина Порошенко Петро Порошенко Ігор Коломойський
Теги
ДТП національний банк України
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Бог - в помощь !
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Валерия не сломается - нога не в счёт ! Мордатый решил проведать подельницу, чтоб убедиться, что та не выдаст. И ещё, если бороться за Украину и обокрасть её же - это синонимы для этих деятелей, то тогда понятно почему Париж. А спектакль с маечками - это вообще на кого рассчитано ?
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Борется за Украину в Лондоне... Там таких беглых борцов много
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее" я так понимаю у порошка имеются неопровержимая док-ва этих слов ? А пока это всего лишь вброс и за подобное надо на бутыль сажать.
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