ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Зачитав, що йому написали": Зеленському влаштували "розбір польотів" за візит до Парижа

5.6тЧитати матеріал російською

Під час офіційного візиту до Франції, який відбувся 17 червня, президенту України Володимиру Зеленському варто було інакше розставити акценти.

"Зокрема, глава держави повинен був згадати про те, що Росія продовжує здійснювати акти збройної агресії щодо України", – сказав OBOZREVATEL Надзвичайний і Повноважний Посол України, експредставник України в Раді ООН із прав людини Володимир Василенко.

Еммануель Макрон, Володимир Зеленський

Еммануель Макрон, Володимир Зеленський

Офіційний сайт президента України

Коментуючи виступи Зеленського, дипломат зауважив: "Він зачитав те, що йому написали. В цілому все правильно. Але я б розставив трохи інші акценти".

Новини
"Зеленський не здатний": ватажок "ДНР" раптово заговорив про мир

"Я б обов'язково згадав про те, що Росія здійснила і продовжує здійснювати збройну агресію проти України, що вона відмовляється виконувати Мінські домовленості – припинити акти агресії. Що необхідне посилення тиску на Росію, зокрема й шляхом введення більш жорстких системних міжнародно-правових санкцій. Чітко цього не було сказано", – підкреслив Василенко.

Як писав OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктмінські домовленості
Особи
Володимир ВасиленкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
18
Смішно
5
Цікаво
14
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Та просто он плохо выучил то, что написали. А может писавшие вообще исполняли указания другого президента
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
"Я бы обязательно упомянул о том, что Россия осуществила и продолжает осуществлять вооруженную агрессию против Украины, что она отказывается выполнять Минские договоренности – прекратить акты агрессии. Что необходимо усиление давления на Россию, в том числе путем введения более жестких системных международно-правовых санкций. Да, и ещё почему-то злобный Газпром не спешит подписывать контракт на транзит хаза через украиньскую гтс!..."
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Стреляет ВСУ. Минские договоренности не выполняет Украина. Провокации на море осуществляет Украина.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel