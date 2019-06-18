"Зачитав, що йому написали": Зеленському влаштували "розбір польотів" за візит до Парижа

Під час офіційного візиту до Франції, який відбувся 17 червня, президенту України Володимиру Зеленському варто було інакше розставити акценти.

"Зокрема, глава держави повинен був згадати про те, що Росія продовжує здійснювати акти збройної агресії щодо України", – сказав OBOZREVATEL Надзвичайний і Повноважний Посол України, експредставник України в Раді ООН із прав людини Володимир Василенко.

Еммануель Макрон, Володимир Зеленський Офіційний сайт президента України

Коментуючи виступи Зеленського, дипломат зауважив: "Він зачитав те, що йому написали. В цілому все правильно. Але я б розставив трохи інші акценти".

"Я б обов'язково згадав про те, що Росія здійснила і продовжує здійснювати збройну агресію проти України, що вона відмовляється виконувати Мінські домовленості – припинити акти агресії. Що необхідне посилення тиску на Росію, зокрема й шляхом введення більш жорстких системних міжнародно-правових санкцій. Чітко цього не було сказано", – підкреслив Василенко.

Як писав OBOZREVATEL:

17 червня Володимир Зеленський зробив одноденний офіційний візит до Парижа.

У Єлисейському палаці пройшла зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського, а також спільна пресконференція президентів.

Після зустрічі з президентом Франції Зеленський дав у Парижі пресконференцію, на якій зробив заяву про переговори щодо Донбасу.

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