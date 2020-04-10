Не Зеленський: Уманський назвав найкращого президента України

Екс-міністр фінансів Ігор Уманський вважає, що найкращим президентом за всю історію України був Леонід Кучма (1994 – 2005).

Про це він заявив в інтерв'ю Politeka Online.

"У кожного були свої плюси, і свої мінуси. Зеленський ще й року не пробув президентом, тому оцінювати взагалі його не варто, ще рано. З тих, хто був, як не дивно, як не парадоксально, але, на мій погляд, це був (Леонід – ред.) Кучма...", – заявив Уманський.

Зеленський і Уманський

Екс-міністр вважає, що другий президент України був найбільш системним з усіх.

"Як системна людина він розвивав і державні органи, і державні інституції відповідним чином", – додав Уманський.

Екс-міністр фінансів вважає, що державні системи та інституції за часів Кучми і зараз – різні речі.

"Це (держава. – Ред.), як корабель, і на кораблі, якщо він функціонує, якщо він нормально працює, питання не до механіка і не до інженера, куди пливе цей корабель – пройде він через шторм або він в тихих водах зіткнеться, як Титанік, з айсбергом. Це питання до того, хто керує цими системами, хто капітан", – заявив Уманський.

На думку екс-міністра, за часів останніх двох президентів інститут державного управління був у розваленому стані, що підтвердила ситуація з пандемією.

Уманський вважає найбільш визначальним саме другий президентський термін Кучми.

"Кучма під час першого і другого термінів – це два різних Кучми. Більшість основних інституційних змін відбулися саме в період з 2000 по 2002 рік. Так, в той момент прем'єр-міністром, який провів ці реформи, був Віктор Ющенко, але при президенті Леоніді Кучмі", – відповів екс-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уманський всього за три тижні на посаді заручився сильною підтримкою президента Володимира Зеленського. Під його керівництвом міністерство розробило антикризову стратегію з п'яти пунктів.

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