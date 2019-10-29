Не Зеленський: Богдан сказав, хто насправді керує владою в Україні

Україною після обрання нової влади керує не президент країни Володимир Зеленський, а громадянське суспільство.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан "Українській правді". При цьому він наголосив, що більшість рішень ухвалює таки президент.

"Я вважаю, що країною керує громадянське суспільство. Ну, це правда. Можу пояснити чому. Рішення в країні ухвалює президент. Абсолютну більшість. Ці рішення емоційні, інтуїтивні, вони іноді не є такими глибоко філософськими і не є рішеннями, які ухвалює кадровий дипломат чи кадровий менеджер", – зазначив Богдан.

Він додав, що рішення спрямовані на те, аби розвивалася країна і громадянам України було легше і простіше жити.

"Я був у багатьох великих людей. Все оточення (Зеленського. – Ред.) має різний коефіцієнт корисності. Як і в будь-якому оточенні, є сильніші люди, є слабкіші. Але в нашому оточенні, оточенні нашої команди – мені це здається, я в це вірю і я переконаний, що це правда – немає людей, які хочуть заробити грошей нечесним шляхом, немає людей, які хочуть зла країні, немає людей, які готові поміняти совість на якісь одномоментні радощі", – підсумував Богдан.

Зеленський і Богдан УП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дівчина Богдана розповіла про стосунки із главою ОП.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!