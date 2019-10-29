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29 жовтня • оновлено в 12:35
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Не Зеленський: Богдан сказав, хто насправді керує владою в Україні

3.1т Читати матеріал російською

Україною після обрання нової влади керує не президент країни Володимир Зеленський, а громадянське суспільство.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан "Українській правді". При цьому він наголосив, що більшість рішень ухвалює таки президент.

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"Я вважаю, що країною керує громадянське суспільство. Ну, це правда. Можу пояснити чому. Рішення в країні ухвалює президент. Абсолютну більшість. Ці рішення емоційні, інтуїтивні, вони іноді не є такими глибоко філософськими і не є рішеннями, які ухвалює кадровий дипломат чи кадровий менеджер", – зазначив Богдан.

Він додав, що рішення спрямовані на те, аби розвивалася країна і громадянам України було легше і простіше жити.

"Я був у багатьох великих людей. Все оточення (Зеленського. – Ред.) має різний коефіцієнт корисності. Як і в будь-якому оточенні, є сильніші люди, є слабкіші. Але в нашому оточенні, оточенні нашої команди – мені це здається, я в це вірю і я переконаний, що це правда – немає людей, які хочуть заробити грошей нечесним шляхом, немає людей, які хочуть зла країні, немає людей, які готові поміняти совість на якісь одномоментні радощі", – підсумував Богдан.

Зеленський і Богдан

Зеленський і Богдан

УП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дівчина Богдана розповіла про стосунки із главою ОП.

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Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые грозят убийством президента (!) а вы язык в булки засунули. слизни вы и импотенты. правильно про вас толян говорит
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