"Не збираємося терпіти далі!" Порошенко назвав, чим незадоволені українці

Українці в першому турі виборів президента показали, що не терпітимуть далі корупцію і нинішній рівень життя в країні.

Про це заявив кандидат у президенти і чинний глава української держави Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"У першому турі виборів 31 березня 2019 року я почув інші сигнали і повідомлення від суспільства. Люди незадоволені, тому що реформи рухаються занадто повільно. Рівень життя не задовольняє більшість українських громадян. Не подолана корупція, важко знайти справедливість у судовій системі", – пояснив Порошенко.

Петро Порошенко Скріншот з відео

За його словами, люди мають право скаржитися і їхні претензії до влади – абсолютно об'єктивні.

"Я розумію і дякую за повідомлення українців: "Ми в такому форматі не збираємося це терпіти!" – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що допустив дві головні помилки. Ними він вважає кадрові питання і комунікацію.

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