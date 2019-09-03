"Не заздріть!" Нардеп від "Слуги народу" висловилася про своє секс-листування в Раді

Народний депутат від " Слуги народу " Олена Кріворучкіна прокоментувала свою інтимну смс-переписку в стінах Верховної Ради.

Курйозний епізод політик прокоментувала на сторінці в Facebook, передавши "привіт журналістам, які нічого не чули про втручання в особисте життя".

"Я – не тільки депутат, я, перш за все, людина. Я люблю, подорожую і дихаю. Що ж, тепер вся Україна знає, що у мене є стосунки.

По-перше, хочу нагадати, що кумою Юрія Корявченкова я не є, перевіряйте хоч, коли публікуєте. По-друге, листувалася я в офіційну перерву, про це чомусь забули написати. По-третє, не заздріть", – написала Кріворучкіна.

Кріворучкіна попалася на інтимному листуванні

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький попався на листуванні під час засідання Верховної Ради, обматюкавши прихильників Уляни Супрун.

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