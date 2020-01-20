"Не забудьТЕ!" Від Зеленського зажадали внести у декларацію "відпочинок" в Омані

Народний депутат від парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що готує депутатський запит для того, щоб проконтролювати, що президент Володимир Зеленський внесе у декларацію свою поїздку до Оману.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook. Він нагадав, що, якщо поїздка президента була дійсно оплачена ним самим, як про це повідомлялося його пресслужбою, то вона має бути задекларована.

На переконання Гончаренка, її вартість сягає приблизно 100 тисяч доларів.

Гончаренко зажадав від Зеленського внести похздку в Оман у декларацію

"Гроші там надзвичайно великі. Тільки один чартерний літак з Оману до Києва коштує 65 тисяч доларів, плюс один з найдорожчих готелів Оману. Сума – не менше ста тисяч доларів. Згідно до законодавства, президент зобов'язаний внести ці витрати у свою декларацію. Володимире Олександровичу, я щось не бачу поки. Не забудьТЕ, внести це у свою декларацію. Аби допомогти вам я готую депутатський запит, щоб ви зробили це якнайшвидше", – сказав нардеп.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що президент міг проводити на березі арабської країни переговори з керівництвом Росії щодо Донбасу. За однією з версій, на зустріч із Зеленським прилетіла делегація з Москви за посередництва Віктора Медведчука. Очолював кремлівську команду помічник Путіна Владислав Сурков, який курирує в Кремлі український вектор і псевдореспубліки "Л/ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок в п'ятизірковому готелі на березі Оману в різдвяні свята.

Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

В Україні Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився в Києві в 2:37.

Журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів з пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).

Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів до Оману й Росії.

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