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27 вересня • оновлено в 19:19
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"Не втрачаймо бойового духу!" Порошенко звернувся з подякою до країн ЄС

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П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відзначив унікальну роль країн ЄС, зокрема Польщі та Німеччини, у підтримці України.

Про це він заявив під час виступу на панельній дискусії "Europe after the elections: Multiple Speeds and Different Directions?" у межах конференції високого рівня з питань майбутнього Європи у Польщі.

"Хотів би подякувати країнам Європейському Союзу, зокрема Польщі та Німеччині, за надзвичайну підтримку, яку ми отримали протягом останніх п'яти років. Підтримку у безпеці, у фінансах, впровадженні реформ. Ми йшли пліч-о-пліч у боротьбі проти Північного потоку-2 і ще можемо перемогти. Тож не втрачаймо бойового духу!" – сказав Порошенко.

Петро Порошенко звернуся до країн Європейського Союзу

Петро Порошенко звернуся до країн Європейського Союзу

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Так, він відзначив досвід Польщі у впровадженні децентралізації в Україні, а також підтримку від Німеччини у реформі публічної адміністрації та енергонезалежності.

Як писав OBOZREVATEL, посли країн Великої сімки подякували п'ятому президенту Петру Порошенку за проведені реформи в Україні.

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Особа
Петро Порошенко
Теги
Європейський Союз Партія "Європейська солідарність"
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Уваров Николай
Уваров Николай
Путлеровская он шлюха.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Порошенко найкращий президент України за всі часи її незалежності.
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Уваров Николай
Уваров Николай
Степанкова Людмила, пошла ты нах¥й
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Присоединяюсь к послам семерки. Многое сделано. Многое будет продолжено и даст свои результаты. СУГС!
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