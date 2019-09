"Не втрачаймо бойового духу!" Порошенко звернувся з подякою до країн ЄС

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відзначив унікальну роль країн ЄС, зокрема Польщі та Німеччини, у підтримці України.

Про це він заявив під час виступу на панельній дискусії "Europe after the elections: Multiple Speeds and Different Directions?" у межах конференції високого рівня з питань майбутнього Європи у Польщі.

"Хотів би подякувати країнам Європейському Союзу, зокрема Польщі та Німеччині, за надзвичайну підтримку, яку ми отримали протягом останніх п'яти років. Підтримку у безпеці, у фінансах, впровадженні реформ. Ми йшли пліч-о-пліч у боротьбі проти Північного потоку-2 і ще можемо перемогти. Тож не втрачаймо бойового духу!" – сказав Порошенко.

Петро Порошенко звернуся до країн Європейського Союзу

Так, він відзначив досвід Польщі у впровадженні децентралізації в Україні, а також підтримку від Німеччини у реформі публічної адміністрації та енергонезалежності.

Як писав OBOZREVATEL, посли країн Великої сімки подякували п'ятому президенту Петру Порошенку за проведені реформи в Україні.

