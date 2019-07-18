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Не встигне – звільниться: Зеленський уклав нове парі в Запоріжжі

10.3т Читати матеріал російською

Якщо ремонт автомобільного переходу через греблю Дніпровської ГЕС у Запоріжжі не закінчиться вчасно, то гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота напише заяву про звільнення.

Таке парі він уклав із Володимиром Зеленським у четвер, 18 липня. Відео опубліковано на сторінці Офісу президента в Facebook.

Відповідальність за ремонт об'єкта несе саме "Укргідроенерго", ремонтні роботи повинні бути завершені до 15 жовтня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський також уклав парі з мером Дніпра Борисом Філатовим. Так, якщо в місті не відремонтують Новий міст до 14 вересня, мер подасть у відставку.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Запоріжжя
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