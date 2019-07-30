"Не встигне": у Зеленського окреслили терміни початку роботи нової Ради

До 1 вересня новообрана Верховна Рада навряд чи почне свою роботу.

Таку думку висловив керівник Офісу президента України Андрій Богдан на брифінгу у вівторок, 30 липня.

"Я юрист і наскільки розумію терміни початку роботи Верховної Ради, то до 1 вересня вона, напевно, не встигне розпочати роботу", — сказав він.

Богдан зазначив, що це залежить від великої кількості судових процесів, які не дають ЦВК України сформувати в остаточному варіанті склад майбутнього парламенту.

Андрій Богдан

Він вказав, що команда президента активно розробляє законодавчі ініціативи, щоб виконувати передвиборчі обіцянки президента країни Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після позачергових парламентських виборів Верховна Рада оновилася на 80%. 342 народні депутати зайдуть в інавгураційний день на Грушевського, 5 вперше.

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