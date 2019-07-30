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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Не встигне": у Зеленського окреслили терміни початку роботи нової Ради

4.3т Читати матеріал російською

До 1 вересня новообрана Верховна Рада навряд чи почне свою роботу.

Таку думку висловив керівник Офісу президента України Андрій Богдан на брифінгу у вівторок, 30 липня.

"Я юрист і наскільки розумію терміни початку роботи Верховної Ради, то до 1 вересня вона, напевно, не встигне розпочати роботу", — сказав він.

Богдан зазначив, що це залежить від великої кількості судових процесів, які не дають ЦВК України сформувати в остаточному варіанті склад майбутнього парламенту.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

Він вказав, що команда президента активно розробляє законодавчі ініціативи, щоб виконувати передвиборчі обіцянки президента країни Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після позачергових парламентських виборів Верховна Рада оновилася на 80%. 342 народні депутати зайдуть в інавгураційний день на Грушевського, 5 вперше.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Выборы 2019
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Спеціаліст "юристи". Ви вважаєте,що цього достатньо,щоб розібратися в проблемах КРАЇНИ і СВІТУ? У вас немає знань і навіть чуття,як відбуваєтсья Еволюція,які зрушенння найближчим часом знищать одні спеціальності і ,навпаки, яким чином проходить НТР. Одна справа зблатувати людей вбити "стару систему" інша -зрозуміти,що будувати. Ваш популізм,можливо,поставив правильно питання щодо старого режиму,але чи знає-як повинна виглядати НОВА ДЕРЖАВА?
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Школа и рада начнут работу одновременно
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Smallwille JorEl, не, в школу идут подготовленные и умные детки.
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