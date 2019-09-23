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23 вересня • оновлено в 15:27
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"Не всі пухнасті, як ти!" Супрун влаштувала у мережі жорсткий батл із Нефьодовим

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Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вступила в мережі у бурхливу суперечку з головою Державної фіскальної служби Максимом Нефьодовим.

Приводом для конфлікту, який спалахнув у Facebook, стала відмінність поглядів на ухвалення Верховною Радою України законопроєкту про перезавантаження влади. Він істотно спрощує процедуру звільнення державних чиновників.

Так, Нефьодов виявився прихильником нового документу, а Супрун – затятим противником. На її думку, він суперечить європейському законодавству і може поставити під удар сумлінних працівників державних органів і реформаторів.

"Це дозволить політикам вирішувати питання у держслужбі. Це неправильно... А якщо не буде такого "хорошого і пухнастого", як ти? І вони тоді можуть замінити всіх тих, кого ти призначив?" – застерегла Супрун Нефьодова.

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Супрун і Нефьодов

Супрун і Нефьодов

Однак голова ДФС не погоджувався з доводами опонентки, аргументуючи свою позицію тим, що така логіка не дозволить очистити держструктури від корупціонерів. Крім того, він звинуватив Супрун у спробі вигородити своїх колишніх колег по Міністерству охорони здоров'я.

"Тобто нехай краще залишаються корупціонери, аби потім не звільнили хороших людей? Дивна ідея... Я розумію, що тобі хочеться захистити кілька десятків людей у МОЗ", – висловився Нефьодов.

Надалі кожен із них все ж залишився при своїй думці, не знайшовши консенсусу у суперечці, проте вона закінчилася без сварок. Супрун побажала Нефьодову успіхів у реформуванні митниці та висловила надію на те, що країна не позбудеться першокласних фахівців через скандальний законопроєкт.

"Не всі пухнасті, як ти!" Супрун влаштувала у мережі жорсткий батл із Нефьодовим

"Не всі пухнасті, як ти!" Супрун влаштувала у мережі жорсткий батл із Нефьодовим

"Не всі пухнасті, як ти!" Супрун влаштувала у мережі жорсткий батл із Нефьодовим

"Не всі пухнасті, як ти!" Супрун влаштувала у мережі жорсткий батл із Нефьодовим

"Не всі пухнасті, як ти!" Супрун влаштувала у мережі жорсткий батл із Нефьодовим

"Не всі пухнасті, як ти!" Супрун влаштувала у мережі жорсткий батл із Нефьодовим

"Не всі пухнасті, як ти!" Супрун влаштувала у мережі жорсткий батл із Нефьодовим

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість президентської партії "Слуга народу" проголосували у другому читанні за законопроєкт №1066. Він передбачає внесення змін до законодавчої бази України для перезавантаження влади.

Зокрема ухваленим законопроєктом вноситься низка істотних змін у Закони України "Про державну службу", "Про Кабінет міністрів України" і "Про центральні органи виконавчої влади".

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Особи
Максим Нефьодов Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Державна фіскальна служба України
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