"Не всі хороші": Богдан пояснив слова про психів в "Слузі народа"

Керівник Офісу президента Андрій Богдан, коментуючи своє висловлювання про психічно хворих людей в Раді, звинуватив журналістів у перекручуванні інформації.

Свою позицію він обгрунтував "Українській правді". Він додав, що нинішнє скликання ВР складається з експертів, а журналісти висмикнули із загальної картини лише слова про психів.

"Треба розуміти, знову ж таки, кваліфікацію нашої журналістики, їхню правдивість. Тому що на питання про наших депутатів я півгодини розказував, наскільки вони хороші люди, наскільки це експерти. Це люди, розумові здібності яких і професійна підготовка набагато вищі, ніж всі склади Верховної Ради, які були раніше. Це не демагоги, не популісти й не політики", – зазначив Богдан.

"Це люди, які глибоко в темі – кожен у своїй галузі і професії. А на питання, чи всі вони такі хороші – ні, не всі такі хороші. Є, звичайно, іноді, негативні прояви. Ну, це винятки", – додав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю ВВС-Україна Богдан сказав: "Там є люди, які раніше на ринку продавали фрукти, є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи – це формувати з них команду... Є там і божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Є еталон психічно здорової людини. Хтось себе почуває твариною – що ми можемо зробити".

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня, народні депутати від фракції "Слуга народу" зібралися на зустріч, на якій був присутній президент Володимир Зеленський.

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