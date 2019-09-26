Не визнавав УПА: главою делегації у Комітеті з України в ЄС став скандальний політик із Польщі

Депутат Європейського парламенту від групи "Європейських консерваторів і реформістів", ексміністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський став главою делегації до Комітету асоціації Україна-ЄС.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Вибори відбулися у четвер у Європейському парламенті в рамках першого засідання делегації ЄП у Комітеті асоціації.

Ващиковський заявив, що метою його діяльності на цій позиції буде "наблизити Україну якомога ближче до Європейського Союзу, НАТО, щоб вона стала більш демократичною, незалежною".

Вітольд Ващиковський 24 канал

"Ви можете розраховувати на нашу допомогу. Ми тут для того, щоб вам допомогти, розділити з вами наш досвід, ми можемо вам допомогти знайти мирне вирішення конфлікту, розпочатого Росією. Ми сподіваємося, що Крим і Донбас повернуться до України. У цьому питанні ви можете на нас розраховувати", – запевнив він.

Ващиковський відомий в Україні як противник визнання Києвом воїнів УПА борцями за незалежність. Він також виправдовував відмову Варшави допомагати жертвам конфлікту у Сирії тим, що Польща "прийняла понад мільйон українців". Під головуванням Ващиковського МЗС Польщі склав "чорний список" українських чиновників, яким заборонений в'їзд до Польщі.

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко наголосив на унікальній ролі країн ЄС, зокрема Польщі та Німеччини, у підтримці України.

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