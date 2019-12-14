"Не визнаємо!" В "ДНР" висунули нахабні вимоги Києву

В "ДНР" зажадали від Києва узгодити з ними та "ЛНР" закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Про це заявив ватажок терористів Денис Пушилін, передають сепаратистські сайти. Он отметил, что не признает "одностороннюю децентрализацию".

"У зв'язку з внесенням до ВРУ проекту змін до конституції нагадуємо: в конституції повинен бути закріплений особливий статус Донбасу, і Київ зобов'язаний узгодити всі поправки щодо особливого статусу з ДНР і ЛНР", - йдеться в повідомленні.

За словами Пушиліна, про це йдеться в Мінських угодах та в підсумках паризького саміту "нормандської четвірки".

"Ці поправки потрібно обговорити на найближчій зустрічі Контактної групи 18 грудня. Якщо Київ буде ухилятися від їх узгодження з нами, це стане грубим і прямим порушенням Мінських угод. Ми не визнаємо односторонню" децентралізацію"", - повідомив ватажок "ДНР".

Ватажок терористів Денис Пушилін РБК

Раніше OBOZREVATEL писав, що Верховна Рада України продовжила до кінця 2020 року дію закону про особливий статус Донбасу. Зараз в ньому змінили тільки термін дії.

Відзначимо, пролонгація закону стала однією з домовленостей, до якої прийшли на саміті 9 грудня лідери "нормандської четвірки".

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