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14 грудня • оновлено в 11:51
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"Не визнаємо!" В "ДНР" висунули нахабні вимоги Києву

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В "ДНР" зажадали від Києва узгодити з ними та "ЛНР" закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Про це заявив ватажок терористів Денис Пушилін, передають сепаратистські сайти. Он отметил, что не признает "одностороннюю децентрализацию".

"У зв'язку з внесенням до ВРУ проекту змін до конституції нагадуємо: в конституції повинен бути закріплений особливий статус Донбасу, і Київ зобов'язаний узгодити всі поправки щодо особливого статусу з ДНР і ЛНР", - йдеться в повідомленні.

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За словами Пушиліна, про це йдеться в Мінських угодах та в підсумках паризького саміту "нормандської четвірки".

"Ці поправки потрібно обговорити на найближчій зустрічі Контактної групи 18 грудня. Якщо Київ буде ухилятися від їх узгодження з нами, це стане грубим і прямим порушенням Мінських угод. Ми не визнаємо односторонню" децентралізацію"", - повідомив ватажок "ДНР".

Ватажок терористів Денис Пушилін

Ватажок терористів Денис Пушилін

РБК

Раніше OBOZREVATEL писав, що Верховна Рада України продовжила до кінця 2020 року дію закону про особливий статус Донбасу. Зараз в ньому змінили тільки термін дії.

Відзначимо, пролонгація закону стала однією з домовленостей, до якої прийшли на саміті 9 грудня лідери "нормандської четвірки".

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Денис Пушилін
Теги
Донбас терористи "ДНР"
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
На xpeн кому нужны эти лугандоновские "кормильцы" ?? Пусть свое дepьмo сами жрут
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Мир Миру
Мир Миру
Конституцію України етнічні лугандонці вже шостий рік плюндрують. Тож немає нічого дивного в невизнанні ОРДЛО децентралізації, яку планують здійснити в Україні "Слуги народу". Зеленський запропонував ЛуганДону таким чином розпочати реінтеграцію в українське середовище, але це нікому не потрібно.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Самый "особый статус" - окружить забором, особей не будет. И пусть себе особничают там. Забодали - разокрали Донбасс, нажрали хари за счет нас, и еще чего-то там требуют!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Воронов Сергей, и все то за счет вас, убогих, зажиpoвали. Все никак не можете перестать считать вареники в чужом рту. То вас союз объедал, потом Крым, теперь Донбасс. И территории уходят, а вы все нищиe, все ищите, кто ж вас на сей раз объедает.
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