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Захоплення Криму: в НАТО висунули жорстку умову Росії

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У НАТО закликали Росію звільнити окупований Крим і повністю повернути його до складу України.

Таку заяву розповсюдила штаб-квартира НАТО 18 березня, в п'яту річницю захоплення півострова. В Альянсі наголосили, що Крим був і буде вважатися частиною України.

"П'ять років тому Росія застосувала силу проти України, щоб незаконно анексувати Крим. Це порушення суверенітету і територіальної цілісності України є серйозним порушенням міжнародного права і серйозним викликом для євроатлантичної безпеки. Ми рішуче засуджуємо цей акт, який ми не визнаємо і не будемо визнавати. Ми закликаємо Росію повернути контроль над Кримом Україні", ‒ йдеться в заяві.

НАТО

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У НАТО також звернули увагу на численні порушення прав людини, які з 2014 року здійснюються проти кримських татар і українців в Криму.

"Ми також засуджуємо будівництво Росією мосту через Керченську протоку, який представляє собою ще одне порушення суверенітету й територіальної цілісності України та створює додаткові труднощі для економіки України. Невиправдане застосування Росією військової сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу в районі Азовського моря і Керченської протоки в листопаді 2018 року є частиною більш широкої моделі російських агресивних дій у регіоні", ‒ підсумували в Альянсі.

Також із аналогічною заявою виступили в Євросоюзі, висловивши підтримку Україні і засудивши анексію Криму.

Як писав OBOZREVATEL, 18 березня жителі Росії святкують мало не національне "свято" – анексію українського півострова Крим. Насправді ж "приєднання" обернулося для країни величезними санкціями й економічним занепадом.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
На каком основании? Россия суверенная страна, чужих приказов не выполняет, присоединение территории было законным, комар носа не подточит. Так что их истерики нас не волнуют.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Plotnikov Alex, А. что у васеще законы есть? У вас закон Тайга, Медведь хазяин.
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Секель Олександр
Секель Олександр
Пока оне и хахласвиньи "требуют", Россия делает :))))))))))))))
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ага, а когда Косово оттяпали у Сербии самым наглым способом - так это можно.
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