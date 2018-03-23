"Не витрачайте час": Савченко відмовилася надати зразки ДНК

Депутат Верховної Ради Надія Савченко відмовилася надати слідству зразок голосу і біоматеріал для ДНК-експертизи.

Як повідомляє 112 канал, з проханням про надання зразків слідство звернулося для підтвердження належності Савченко мобільного телефона, який фігурує у розслідуванні.

"Я написала, що відмовляюся витрачати час на надання зразків свого голосу для ідентифікації, якщо мій голос звучить (всюди. - Ред.). Можна взяти де завгодно. Так само відмовляюся давати на зняття молекулярних зразків, оскільки у вас стоять склянки, чашки, з яких я пила. Потрудіться взяти звідти", - сказала вона.

Нагадаємо, зараз у Шевченківському районному суді Києва проходить суд над Савченко.

На суді Савченко визнала, що вивозила зброю з "ДНР".