"Не вірте нікому!" Зеленський звернувся до українців перед зустріччю з Путіним

У понеділок, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців перед самітом "нормандського формату", який запланований на 9 грудня.

Відповідне відеоінтерв'ю за підсумками тижня цього разу глава держави записав під час виконання ранкових фізичних вправ на біговій доріжці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми вже готуємося до зустрічі "нормандської четвірки", яка для нас вже є перемогою. Це можливість, яка з'явилася після 3-х років тиші дипломатії та реальної війни на нашому Донбасі. Ця можливість може допомогти повернути всіх наших людей", – поділився президент.

Зеленський звернувся до українців перед зустріччю з Путіним Скріншот із відео

Він також наголосив, що головне для України – порушити питання завершення військового конфлікту і його термінів.

"Я хочу, щоб ви – люди, які повірили в нашу команду, не звертали уваги на деяких політиків. Я радий, що вже деякі як політики померли. А як люди вони і не народжувалися ніколи. Я хочу, щоб ви не піддавалися їхнім фейковим твердженням, їхній "зраді". Вони вже нікому не потрібні. Грають на емоціях українців. Я хочу, щоб на них не звертали уваги. Вже ніхто про них не пам'ятає, тому єдина можливість знову показати себе у них – це зловити хайп. Але це не тема для хайпу. Ми втрачаємо щодня людей. У цих політиків немає можливості закінчити війну і повернути людей, у них немає довіри і навіть політичного рейтингу. Довіряйте мені: "зради" не буде. Мені буде спокійніше на цій зустрічі, якщо я знатиму, що країна мені довіряє. Це дуже важливо. Не вірте нікому. Ніхто не хоче піти нікуди війною. Тільки дипломатія", – заявив Зеленський.

Президент також порівняв діалог із главою Росії Володимиром Путіним із біговою доріжкою. "Ти біжиш, але постійно на місці. Проте говорити потрібно, щоб не бути на місці", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому відеозвіті президент розповів, що повністю готовий до переговорів, які призначені на 9 грудня. За його словами, проведення саміту довелося "дотиснути".

Зеленський також висловив упевненість у тому, що окуповані території повернуться під контроль України.

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