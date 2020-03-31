Ухвалення закону про землю з урахуванням принципових правок "Європейської Солідарності", – це надважливе рішення, яке дозволить сформувати цивілізований ринок землі, при цьому не дасть розбазарити державні та комунальні земельні ресурси. Таку заяву під час брифінгу у Верховній Раді після голосування за ринок землі зробив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко.

Петро Порошенко

"Я ще раз підкреслюю – не йдеться про продаж землі, бо це була принципова позиція "Європейської Солідарності", яку я маю честь очолювати. Ми наголосили, що єдина можливість, коли "Європейська Солідарність" підтримає запуск ринку, буде заборона продажу державної землі. 11 мільйонів гектарів, які належать державі, тобто українському народу, заборонено продавати цим законом. Це поправка "Європейської Солідарності", і сьогодні в залі вона проголосована. Земля, яка входить до комунальної власності, належить муніципалітетам, також заборонена до продажу", – зазначив Порошенко.

Натомість, на переконання політика, в ухваленому законі передбачено можливість серйозної підтримки українських фермерів.

"Знайдені відповіді, що робити і як підтримати українського фермера, який вже багато десятків років отримав право постійного землекористування, лише їм надана можливість володіти землею за межами 100 га. В цих умовах також зроблені великі кроки для того, щоб не допустити монополізацію землі агрохолдингами", – наголосив Порошенко.

Він закликав не вірити фейкам про "тотальний розпродаж", які поширюють політики, позиція яких де-факто може призвести до дефолту України.

"Ми зберегли українську державну землю, ми зберегли комунальну власність і сьогодні надали право тільки тим, хто багато років володіє землею як мешканець, як той, хто її обробляє, самим визначати долю власної землі", – запевнив Порошенко.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів. При цьому, у "Слузі народу" за ринок землі проголосували 206 депутатів, у "Європейській Солідарності" - 23, у "Голосі" - 13. ОПЗЖ та Батьківщина не дали жодного голосу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко закликав Шмигаля урізати високі зарплати усім, окрім лікарів та військових - і обмежити максимальну зарплату для чиновників 10 мінімальними зарплатами.

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