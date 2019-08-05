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"Не вирішується законами!" У Зеленського пояснили, як збираються повернути Донбас і Крим

1.4т Читати матеріал російською

Проблема повернення Україні анексованого Криму і окупованої частини Донбасу не вирішується законами.

Таку думку висловив лідер партії "Слуга народу" президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю "Комерсанту". За його словами, це одна із ключових проблем у країні.

Він пояснив, що повернення Криму і Донбасу – це, в першу чергу, "питання бажання".

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Володимир Зеленський на Донбасі

Володимир Зеленський на Донбасі

Офіс президента

"Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання. Тут більше питання дипломатії, санкцій тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою , інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидше повернути тимчасово окуповані території", – підкреслив Разумков.

У той же час політик уточнив, що можливість надання Донбасу автономії у складі України також буде обговорюватися у Верховній Раді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ЛНР" звинуватили українську сторону в обстрілі їх позицій на Донбасі і пригрозили президенту Володимиру Зеленському.

У той же час, українська сторона продовжує дотримуватися режиму тиші на Донбасі, однак окупанти розв'язують криваві бої.

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Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" Новини Донбасу
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
я так и не увидел пути.....кроме как превращение Украины в НьюВасюки...но это лет этак так через 100...и если Россия будет ждать...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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