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2 жовтня • оновлено в 17:59
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Не випускав із рук: у Раді вперше помітили новенький iPhоnе 11 Pro

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У Верховній Раді України вперше помітили iPhоne 11 Pro, який презентували менше місяця тому. Його власником виявився 32-річний Олександр Салійчук зі "Слуги народу".

Як зауважив кореспондент "Страны", депутат не випускав свій новий смартфон із рук. Він увесь час перевіряв месенджери і соціальні мережі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Салійчук пройшов до парламенту за списком "Слуги народу" під 76-м номером. Він був представником Зеленського в Рівненській області, а також є співвласником і директором ТОВ "Перший м'ясний дім" (ТМ "Гощанські ковбаси").

У Раді вперше помітили новенький iPhоnе 11 Pro

У Раді вперше помітили новенький iPhоnе 11 Pro

Страна

Примітно, що нещодавно депутати нової Верховної Ради отримали першу зарплату. В середньому кожному заплатили приблизно 43 тис. гривень.

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Його власником виявився 32-річний Олександр Салійчук зі "Слуги народу"

Його власником виявився 32-річний Олександр Салійчук зі "Слуги народу"

Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок продажів нових смартфонів від Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в Україні очікується тільки в кінці жовтня 2019 року. Ціна iPhone 11 Pro коливатиметься від 25 тис. до 33,5 тис. гривень залежно від обсягу пам'яті.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу iPhone 11
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