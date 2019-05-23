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"Його коробить": з'явилася версія, чому Путін не привітав Зеленського

4.4тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін сподівався, що новообраний президент України Володимир Зеленський одразу після інавгурації полетить у Москву "на уклін", але його мрії не збулися.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив блогер і журналіст Кирило Сазонов, коментуючи відмову Путіна привітати Зеленського зі вступом на посаду.

"Все-таки яка дріб'язкова істота з роздутою зарозумілістю цей Путін – не хоче вітати. Але я думаю, що Зеленський не сидить зараз в АП і не плаче в куточку від того, що Путін його не привітав", – зазначив журналіст.

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За словами Сазонова, саме поєднання слів "Україна" і "президент" обурює Путіна.

"Він вважає, що це їхня провінція, федеральний округ, і якщо буде президент, то у форматі Януковича – абсолютно слухняний, який щодо будь-якого питання телефонує і просить цінних вказівок. Коли ми ухвалюємо рішення самі, його це дратує. Він не розуміє – як так? Чи не розуміє, що таке дебати. Для нього все, що відбувається тут трошки дикувато", – пояснив він.

Як зазначив блогер, ситуація в Україні дратує Путіна: "Дивлячись на нас, і в Росії люди починають запитувати. Чому українці змінюють президента, коли захочуть? Чому у них не все так погано, як нам обіцяли? Російський дух не дуже вільний, однак такі питання все ж виникають".

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На думку журналіста, в Росії чекають, чи буде новий український президент лояльним, чи гратиме за їхнім сценарієм.

"Поки що, я дивлюся, їхні надії не виправдовуються. Вони мабуть очікували, що Зеленський одразу сяде в літак і полетить до Москви на уклін", – уклав Сазонов.

"Його коробить": з'явилася версія, чому Путін не привітав Зеленського

ntv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не збирається вітати президента України Володимира Зеленського з інавгурацією.

На інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського не запрошували офіційних представників Росії.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінВолодимир ЗеленськийКирило Сазонов
Місце
Україна
Теги
інавгураціяРосія
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
та нам как-то абсолютно по-х на старческий маразм полтораметрового ботоксного деда с его взбесившейся бензоколонкой!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Какая бредятина...вы там в своей окраине совсем оживотились..Путину и всем россиянам теперь уже...года как три,...на вас просто накакать
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Zemski Juri
Zemski Juri
Сидоров Андрей, если судить по ростелевидению, то россияне только Украиной и интересуются. Может, чтобы как-то точнее накакать?
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Если всё что происходит в Украине зависит только от Вашингтона, какой смысл переговоров с Зеленским?
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