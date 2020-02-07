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8 лютого • оновлено в 08:00
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"Не виключаю СБУ": Олександр Мороз зізнався, що його прослуховували

1.7т
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Екс-голови Верховної Ради Олександра Мороза прослуховували під час спілкування з англійським послом.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" він зізнався, що за традицією "прослуховуються всі кабінети - його робоче місце не стало винятком.

"Я був головою парламенту, моя розмова з англійським послом записали і опублікували в інтернеті. Я подивився і сказав, що можу відверто говорити, мені нема чого приховувати. А потім до мене прийшли два офіцери СБУ, які зробили цей запис - жінка і чоловік", - розповів Мороз.

Олександр Мороз

Олександр Мороз

Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"

Потім, за словами Мороза, він звернувся до голови СБУ, щоб ті дізналися замовників, проте, дізнатися нічого не вдалося.

"Відповідь прийшла від служби:"Факти не підтверджені". Тому я не виключаю, що це сама служба зробила запис", - поділився екс-спікер ВРУ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України прийшла з обшуком в офіс телеканалу "1 + 1" в рамках розслідування прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Олександр Мороз Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Гоша Злой
Гоша Злой
поэтому у овоща и была капсула без прослушки в офисе да и сам он частенько перетирал в неожиданных местах с подельничками чтобы не слушали
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