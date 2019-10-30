Не відволікаючись на Росію: прем'єр Угорщини захотів подружитися із Зеленським

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав не розглядати відносини з Україною в контексті зв'язків Будапешта з Москвою.

Після зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним 30 жовтня Обран назвав такий підхід ЗМІ "неприйнятним", передає "Інтерфакс-Україна".

Наші відносини з Україною потрібно інтерпретувати в контексті угорсько-українських відносин. Я думаю, що це єдиний спосіб зрозуміти ситуацію", – заявив Орбан.

За його словами, Угорщина у відносинах з Україною "висловлює свою позицію, враховуючи свої власні національні інтереси". При цьому він висловив надію на поліпшення відносин з Україною.

"Це не перебільшення, якщо я скажу, що попередній уряд України проводив антиугорську політику, зараз нове керівництво, і ми сподіваємося на нові позитивні можливості", – додав Орбан.

Віктор Орбан і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Угорщина ветувала спільну заяву послів НАТО по Україні, яка має бути ухвалена Північноатлантичною радою, яка перебуває з візитом в Україні.

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