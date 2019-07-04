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"Не відмиєшся": у Києві кандидата у нардепи вдруге піймали на підкупі

1.4тЧитати матеріал російською

Відомий журналіст і телеведучий Андрій Булгаров повідомив про те, що кандидат у нардепи Віталій Павлик, який намагався підкупити виборців в Києві, не реагує на його звернення і продовжує свою діяльність.

Про це журналіст написав на своїй сторінці у Facebook. "Так от, я цьому діячу хочу сказати – 90-ті пройшли, якщо ти будеш ср*ти на громадянське суспільство, то воно на тебе таку купу навалить – не відмиєшся", – звернувся телеведучий до Павлика і запитав, чому він проігнорував попередне повідомлення.

Віталій Павлик

Віталій Павлик

"КиевВласть"

За словами Булгарова, кандидат створив незручності людям і порушив їх приватний простір. Журналіст додав, що Павлик замість того, щоб відреагувати, влаштував "свято" для дітей.

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"Тебе взагалі не гребе, що ти порушуєш закон про вибори?" – написав Булгаров і звернувся до правоохоронців за оцінкою ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Булгаров повідомив про спробу підкупу виборців на 216 виборчому окрузі в Києві кандидатом в нардепи Віталієм Павликом. Він без згоди людей замінив їм поштові скриньки.

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Особа
Андрій Булгаров
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
нардеппідкуп
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