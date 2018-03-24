"Не від світу цього": в Росії назвали Савченко Жанною д'Арк

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко нагадує героїню французької історії Жанну д'Арк.

Таку думку висловив російський журналіст і історик Микола Сванідзе в ефірі радіостанції "Ехо Москви", зарахувавши нардепа до числа жінок, які "не цілком від світу цього".

"Я думаю, що вона така українська Жанна д'Арк, звичайно. Яка теж, до речі, не виключено, історики не виключають, що вона була не в собі, героїня французького народу. Надія Савченко з тієї ж породи героїчних. І таких, скажімо , не цілком від світу цього жінок", - сказав Сванідзе.

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Однак він запевнив, що не бажає, щоб Савченко "спалили на багатті", як Жанну д'Арк. Також журналіст припустив, що Савченко має "ментальні проблеми".

"У мене таке враження, що тут все-таки потрібно звертатися до медичних працівників стосовно характеристики Савченко. Так буває насправді. При всій величезній повазі, яку вона викликає як дуже мужня людина. Абсолютно незламний людина", - заявив він.

"Такого роду люди з божевіллям в очах, вони дуже часто користуються успіхом. Особливо в такі смутні часи", - вважає Сванідзе.

Як писав "Обозреватель", 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів. Її підозрюють в організації держперевороту в Україні.