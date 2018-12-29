''Не вчіть Росію'': у Лаврова зробили зухвалий випад проти Меркель і Макрона через Україну

Міністерство закордонних справ Росії грубо відповіло президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель на ультиматум щодо звільнення українських моряків до Нового року.

В офіційному повідомленні відомства сказали європейським лідерам "не вчити Росію" і звернути увагу на якісь "факти грубого порушення Києвом прав людини".

"Замість того, щоб намагатися "вчити" Росію, закликаємо наших партнерів по "нормандському формату" звернути увагу на факти грубого порушення Києвом прав людини і тих свобод, про які так печеться колективний Захід. Досі українська влада не відпускає капітана піратським чином захопленого ще в березні 2018 року рибальського сейнера "Норд", а судно абсолютно неправомірно виставлено на продаж", – поскаржилися в Росії.

У МЗС РФ додали, що Берлін і Париж нібито "безапеляційно звинувачують Росію в порушеннях прав людини в Криму, ескалації напруженості в Азовському морі і Керченській протоці", а також висувають на адресу РФ "неприйнятні вимоги".

Сергій Лавров Прес-служба МЗС РФ

"Хотіли б нагадати про безплідність спроб поставити під сумнів правовий статус Криму і Севастополя як суб'єктів Російської Федерації, які зробили свій свідомий вибір на результаті вільного волевиявлення відповідно до міжнародного права. Що стосується судноплавства в Керченській протоці, то російська сторона продовжує забезпечувати свободу судноплавства в цьому регіоні відповідно до наявних російсько-українських домовленостей і, внутрішнім законодавством і відповідними міжнародними нормами, з урахуванням "реальних ризиків" безпеки, загроз і можливих провокацій з боку України та її західних друзів", – заявили в МЗС.

У Росії також заявили, що світська влада України "втручається в релігійне життя" країни і нібито "насильно нав'язує" нову церкву. І взагалі, в країні "йде наступ на права громадян багатьох національностей, насамперед російських і російськомовних".

Також в МЗС РФ поскаржилися на введення і завершення воєнного стану в тій половині країни, "де рівень підтримки нинішнього режиму наближається до статистичної похибки".

Військовополонені українські моряки

Як повідомляв OBOZREVATEL, Меркель і Макрон закликали Росію звільнити до Нового року 24 українців, яких прикордонники РФ захопили в Чорному морі.

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