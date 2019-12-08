"Не варто кричати" зрада ": Пономарьов передбачив результат зустрічі Путіна і Зеленського

Українському президенту Володимиру Зеленському в недалекому майбутньому доведеться укласти "похабний мир" з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов. За його словами, цей процес буде схожим на підписання Брестського миру 1918 року, завдяки якому СРСР "отримав перепочинок у війні, хоча при цьому втратив частину територій".

"Не варто кричати "зрада" і розхитувати і без того слабку українську державу: як показала історія, цей самий "похабний мир" не назавжди. Брестський мир зіграв ключову роль для збереження результатів революції 1917 року – країна отримала перепочинок і припинила непопулярну війну, нехай і шляхом втрати частини територій. Зеленському доведеться укласти схожу угоду з Путіним. Україны дуже важливо відновити свою економіку, побудувати мирне життя і закріпити досягнення революції 2014-го року", – підкреслив він.

Україна і Росія 24 канал

За його словами, на відміну від Брестського миру, мова про втрати територій для України не йде, скоріше навпаки.

"Зеленський не здасть Донбас ні за яких умов. Весь сенс переговорів для нього – це повернення Донбасу в Україну і припинення щоденних втрат життів українських солдатів і мирних жителів по обидва боки лінії фронту. А Путіну Донбас не потрібен, і питання про його остаточне приєднання до Росії взагалі не стоїть. Донбас повернеться додому, це неминуче і не за горами", – впевнений політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку українського політика Борислава Берези, зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним може закінчиться або нічим або ж успіхом Кремля.

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