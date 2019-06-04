"Не вагаючись, написав би заяву про відставку": Гриценко прокоментував вбивство дитини поліцейськими

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що негайно пішов би у відставку після вбивства дитини поліцейськими, якби очолював МВС.

Він зазначив, що це питання моралі і політичної відповідальності. Свою позицію політик виклав на сторінці в Facebook.

"Якби міністром був я і мої підлеглі при схожих обставинах вбили дитину, заяву про відставку написав би не вагаючись ні секунди. Це питання моралі й політичної відповідальності", – сказав Гриценко.

Анатолій Гриценко Сайт "Громадянської позиції"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 травня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом з трьома іншими дітьми.

Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково влучили в дитину. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

3 червня хлопчик помер в лікарні, не приходячи до тями.

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