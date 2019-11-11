"Не тупи, не будь лохом!" Савченко раптово звернулася до Зеленського

Народна депутатка України VIII скликання Надія Савченко звернулася до президента Володимира Зеленського з доволі різким посланням.

Вона опублікувала його на своїй сторінці у Facebook після анонсу глави держави про старт земельної реформи та ухвалення закону про референдуми.

"Не переплутай і не дай себе обдурити! Обдурять тебе як преЗЕдента України – обдурять українців і Україну!!! Не будь лохом!!!" – жорстко висловилася скандальна Савченко.

Зокрема вона запропонувала Зеленському скористатися її програмою і по черзі реалізувати три ключових ініціативи, перша з яких – перепис населення України.

"Щоб знати, скільки нас, українців, може реально взяти участь у референдумі й не дати сфальсифікувати результати референдуму! Для цього – рік часу на перепис і роз'яснення питань, які будуть винесені на загальнонаціональний референдум!" – пояснила хід своїх думок Савченко.

Другим кроком, на її думку, має стати проведення загальнонаціонального референдуму про дозвіл множинного громадянства в Україні. А третій етап – загальнонаціональний референдум в Україні щодо створення банку або ринку землі, а також узгодження його умов.

Надія Савченко

"Якщо буде ухвалений злочинний закон про найгірші умови ринку землі для українців і хороші умови для іноземців у першому читанні, то до другого читання його ніхто не виправить! Закон буде злочинним проти українського народу! А нам, українцям, свою українську землю у "хазарського каганату" і "ординського ярма" доведеться відвойовувати кров'ю! Бувають помилки, які виправляються ціною людських життів! Не тупіть, Володимире Олександровичу! Ви програєте не просто свою репутацію! Ви програєте впливу Сороса нашу землю, нашу волю, нашу кров!" – гнівно підсумувала свій пост до Зеленського Савченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський випустив відеозвернення, присвячене земельній реформі в Україні. У ньому президент заявив, що зараз українці не є повноцінними власниками своєї землі, як це записано у Конституції.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному тижні з 11 по 15 листопада має намір ухвалити низку законопроєктів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі.

Також президент сказав, що незабаром Верховна Рада розробить і ухвалить закон, який регулює проведення референдумів у країні.

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