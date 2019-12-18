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18 грудня • оновлено в 17:22
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"Не треба заздрити!" "Слуга народу" прийшла в Раду в дорогому взутті та нарвалася на критику

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Народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради у взутті вартістю майже тисячу євро.

Знімки в Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов. На фото нардепка хизується в ботильонах 'Eri' від Alexander Wang.

"Знайомтеся. Депутатка "Слуги народу" Оксана Дмитрієва, № 106 за партійним списком. У Верховну Раду завжди одягається нестандартно. Сьогодні прийшла в парламент в ботильонах 'Eri' від Alexander Wang. Такі в білому кольорі можна було придбати за 777 євро. Це вже зі знижкою. Початкова ціна (ще є в наявності в чорному) – 963 євро. За курсом НБУ, це 25220 грн за середньої зарплати нардепа 20-23 тис. грн. І не треба заздрити!" – написала в мережі журналістка Ганна Стешенко.

Взуття нардепки

Взуття нардепки

Оксана Дмитрієва

Оксана Дмитрієва

Оксана Дмитрієва

Оксана Дмитрієва

Вона зазначила, що Дмитрієва має спеціалізації: "Терапія", "Ортопедія" і "Охорона здоров'я". Також народна обраниця є чинною членкинею Громадської спілки "Стоматологи України".

Взуття нардепки

Взуття нардепки

Скриншот

Взуття нардепки

Взуття нардепки

Скриншот

Взуття майже за тисячу євро

Взуття майже за тисячу євро

Скриншот

Додамо, що таке вбрання сподобалося далеко не всім, а користувачі критикували депутаку.

"У людини багато часу, щоб підтримувати блиск таких чобітків", "Цікаві такі тапочки", "Модні шузи", "Повіяло третім тисячоліттям", "Персонаж казки", "Трохи жахливо виглядає", – писали в мережі.

"Слуга народу" прийшла в Раду в дорогому взутті та нарвалася на критику

Скриншот

"Слуга народу" прийшла в Раду в дорогому взутті та нарвалася на критику

Скриншот

"Слуга народу" прийшла в Раду в дорогому взутті та нарвалася на критику

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва прийшла у Верховну Раду в чоботях-панчохах.

Також Дмитрієва однією з перших прийшла у Верховну Раду з новим iPhone 11.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Оксана Дмитрієва
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Петров Александр
Петров Александр
Нижнее бельё у неё проверьте. То же небось не из мешковины. Ха-ха
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