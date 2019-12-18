"Не треба заздрити!" "Слуга народу" прийшла в Раду в дорогому взутті та нарвалася на критику

Народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради у взутті вартістю майже тисячу євро.

Знімки в Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов. На фото нардепка хизується в ботильонах 'Eri' від Alexander Wang.

"Знайомтеся. Депутатка "Слуги народу" Оксана Дмитрієва, № 106 за партійним списком. У Верховну Раду завжди одягається нестандартно. Сьогодні прийшла в парламент в ботильонах 'Eri' від Alexander Wang. Такі в білому кольорі можна було придбати за 777 євро. Це вже зі знижкою. Початкова ціна (ще є в наявності в чорному) – 963 євро. За курсом НБУ, це 25220 грн за середньої зарплати нардепа 20-23 тис. грн. І не треба заздрити!" – написала в мережі журналістка Ганна Стешенко.

Взуття нардепки

Оксана Дмитрієва

Оксана Дмитрієва

Вона зазначила, що Дмитрієва має спеціалізації: "Терапія", "Ортопедія" і "Охорона здоров'я". Також народна обраниця є чинною членкинею Громадської спілки "Стоматологи України".

Взуття нардепки Скриншот

Взуття нардепки Скриншот

Взуття майже за тисячу євро Скриншот

Додамо, що таке вбрання сподобалося далеко не всім, а користувачі критикували депутаку.

"У людини багато часу, щоб підтримувати блиск таких чобітків", "Цікаві такі тапочки", "Модні шузи", "Повіяло третім тисячоліттям", "Персонаж казки", "Трохи жахливо виглядає", – писали в мережі.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва прийшла у Верховну Раду в чоботях-панчохах.

Також Дмитрієва однією з перших прийшла у Верховну Раду з новим iPhone 11.

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