"Не треба вказувати!" Кошовий рознервувався через українську мову. Відеофакт

Шоумен, керуючий студією "Квартал 95" Євген Кошовий заявив, що мовна проблема створена в Україні штучно і її потрібно вирішувати по-іншому.

Таким чином, він в ефірі програми "Бацман" на телеканалі "Наш" прокоментував можливе скасування закону про мови. За його словами, ніхто не має права говорити людині, як вона повинна спілкуватися. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я українську мову знаю досконало, скажімо так. І вважаю, що не можна вказувати людині, якою мовою їй говорити на кухні там або ще де-небудь. Якщо ви вже прийняли такий закон... Я вважаю, що українською мовою повинні говорити люди, які займають державні посади. Це обов'язково, природньо. А якщо в повсякденному житті приходить людина і тикає тебе носом, що ти неправильно говориш... ", – підкреслив Кошовий.

Євген Кошовий Скріншот із відео

Він запевнив, що українську мову зробили модною дуже штучно, у той час, як люди, які спілкуються державною мовою в Україні і так знають, яка вона "співуча".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співвласник і керівник студії "Квартал 95" Борис Шефір, брат першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, який сидить у кабінеті колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, заявив, що закон про мову потрібно скасувати.

В Адміністрації президента поспішили відхреститися від його висловлювань, уточнивши, що не поділяють такої думки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram