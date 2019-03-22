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"Не треба утискувати!" Зеленський жорстко заступився за російську мову

2.8тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський заступився за російську мову і закликав не тиснути на мови нацменшин.

Свою позицію він висловив у інтерв'ю журналістам провідних західних ЗМІ. Відео розмови було опубліковане на каналі Зеленського в YouTube.

"Українська мова — державна мова. Країна і влада повинні підтримувати і розвивати російську мову і мови меншин. Не треба утискувати їхні мови. Не треба утискувати російську мову", — сказав Зеленський.

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Він додав, що українська мова чудова, коли нею говорять грамотно.

"Всі переходять на українську мову з великим задоволенням. Все буде. Всі розмовлятимуть українською мовою. У нас наступне покоління буде говорити все українською", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що з Російською Федерацією доведеться вести переговори, щоб припинити стрілянину на Донбасі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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