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6 жовтня • оновлено в 17:53
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"Не треба одягати нам на голову!" Клімкін різко висловився про "формулу Штайнмаєра"

6.5т Читати матеріал російською

Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що пора припиняти дискусію про формулу Штайнмайера, оскільки для подальшого руху України важлива відкрита і чесна дискусія.

Про це сам політик написав у Twitter. При цьому Клімкін впевнений, що "відкритість дискусії" дозволить в подальшому вести переговори з Росією.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

twitter.com

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"Важлива відкрита і чесна дискусія, куди, коли і для чого ми будемо рухатися, її нам явно не вистачає. Спочатку дискусія – потім переговори з РФ, не навпаки", – написав Клімкін в соцмережі.

Він також зазначив, що "пора припиняти дискусію про "формулу Штайнмаєра", оскільки це тільки відволікає і ні до чого не приведе.

"Просто не слід "вдягати нам її на голову", – резюмував ексміністр.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що "Клімкін розповів про небезпечний план Путіна по Україні

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Павло Клімкін
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
не нужно было дуршлаг на дурную голову скотчем приматывать,а так теперь по гроб жизни кастрюлеголовым будеш..
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
украинцы вам осталось расслабиться..насилие неизбежно...в попу...
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Привет страна
Привет страна
Сироткин Андрюха, Ты петух от рождения, пошёл н@хер!
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Громозека Иван
Громозека Иван
Ки-и-им-кин идёт накуй!
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