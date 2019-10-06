"Не треба одягати нам на голову!" Клімкін різко висловився про "формулу Штайнмаєра"

Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що пора припиняти дискусію про формулу Штайнмайера, оскільки для подальшого руху України важлива відкрита і чесна дискусія.

Про це сам політик написав у Twitter. При цьому Клімкін впевнений, що "відкритість дискусії" дозволить в подальшому вести переговори з Росією.

Павло Клімкін twitter.com

"Важлива відкрита і чесна дискусія, куди, коли і для чого ми будемо рухатися, її нам явно не вистачає. Спочатку дискусія – потім переговори з РФ, не навпаки", – написав Клімкін в соцмережі.

Він також зазначив, що "пора припиняти дискусію про "формулу Штайнмаєра", оскільки це тільки відволікає і ні до чого не приведе.

"Просто не слід "вдягати нам її на голову", – резюмував ексміністр.

Час пріпініті діскусію про формулу Штайнмаєра-вона відволікає и нікуді НЕ веде. Просто не слід "одягаті нам ее на голову". Важліва Відкрита та чесна дискусія, куди, коли и для чого ми рухатімемось, ее нам явно не вістачає. Спочатку дискусія-потім переговори з РФ, не навпаки - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 5, 2019

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що "Клімкін розповів про небезпечний план Путіна по Україні

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