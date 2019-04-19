"Не треба нас лякати!" Кравчук дав прогноз щодо повномасштабної війни з Росією

Росія не піде на широкомасштабну війну з Україною, вона лише залякує нашу країну.

Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю телеканалу "112 Україна". За його словами, як тільки у країні щось трапляється, починаються розмови про танки на кордоні.

"Відверто вам скажу: я не вірю, що Путін може розв'язати проти України широкомасштабну агресію. Не треба нас лякати війною — війна йде", — підкреслив Кравчук.

Леонід Кравчук Скріншот

При цьому перший президент зверни увагу на те, що у України насправді внутрішніх проблем більше, ніж зовнішніх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генштаб України дав лякаючий прогноз щодо повномасштабної війни з Росією.

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