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"Не треба нас лякати!" Кравчук дав прогноз щодо повномасштабної війни з Росією

10.8тЧитати матеріал російською

Росія не піде на широкомасштабну війну з Україною, вона лише залякує нашу країну.

Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю телеканалу "112 Україна". За його словами, як тільки у країні щось трапляється, починаються розмови про танки на кордоні.

"Відверто вам скажу: я не вірю, що Путін може розв'язати проти України широкомасштабну агресію. Не треба нас лякати війною — війна йде", — підкреслив Кравчук.

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Кравчук напророкував "Третій Майдан" в ефірі російського пропагандистського телеканалу

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

Скріншот

При цьому перший президент зверни увагу на те, що у України насправді внутрішніх проблем більше, ніж зовнішніх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генштаб України дав лякаючий прогноз щодо повномасштабної війни з Росією.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Україна
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Макарович, після підтримки Юлі - ти для мене не авторитет.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Смотрим ...на голосование в раздел..СМЕШНО)))))))))))))))))))) Животные...вы нам нафиг не нужны ..Вы сами там друг друга перемочите)))))))))))))))))))))))))
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Россия...лишь запугивает нашу страну." Да вы сами себя запугиваете, дебилы хохложопые, вместо того, чтобы решать внутренние проблемы. Ведь очень удобно разворовывать страну, а внимание народа постоянно отвлекать войной на Донбассе и готовящейся российской агрессией. Но вы сами выбрали свою судьбу и теперь вам никто уже не поможет.
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