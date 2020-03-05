Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко розповів, що на прохання до нього президента Володимира Зеленського "не переходити на особистості" попросив голову держави не брехати.

Про це нардеп сказав у коментарі OBOZREVATEL, додавши, що порозумітися із Зеленським йому не вдалося, бо президент не готовий ані до діалогу, ані до критики.

"Коли він підійшов, я йому простягнув руку. По-перше, нормальний чоловік завжди так робить, а по-друге — це глава держави, і хоча він мені не подобається, але я з повагою ставлюся до мільйонів людей, які обрали його президентом. На жаль, у нього, певно, є проблеми з етикетом, і він мені руку не потиснув, це його справа. А далі він мені дійсно сказав не переходити на особистості, на що я йому сказав, що на особистості ніхто не переходив, і не треба брехати. Це вся наша розмова", – розказав народний обранець.

Олексій Гончаренко та Володимир Зеленський Фото Yan Dobronosov

Окрім того, Гончаренко прокоментував призначення нового уряду, заявивши, що у Зеленського на голові виріс "коронавірус", який заважає йому бачити свої помилки.

"Немає жодного сенсу читати біографію нових міністрів, я нічого не кажу про них поганого і я впевнений, що серед них є абсолютно порядні, нормальні люди. Але проблема в іншому, проблема в Зеленському, в тому, що він вручну керує і парламентом, і урядом. І при цьому він не має жодного стратегічного бачення розвитку країни. Знаєте, у нас тут коронавірус, а в нього такий "коронавірус" на голові виріс, що він не помічає і не розуміє, як багато речей він насправді не знає", – сказав він.

"Саме це викликає багато проблем, бо уряд – це виконавча гілка влади, вона має виконувати. А що вона має виконати? Вона має виконати план візіонера, тобто президента, а в нього плану немає. Тому цей уряд нічого не змінить", – додав нардеп.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня Гончаренко розкритикував виступ президента Володимира Зеленського у ВР перед голосуванням за відставку прем'єра Олексія Гончарука.

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