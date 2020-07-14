Не лише вибори в Києві: Ляшко розповів про політичні амбіції

Віктор Ляшко визнав, що у нього є політичні амбіції та інтерес до виборів. kmu.gov.ua

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не впевнений, що буде балотуватися в мери Києва.

Про своє можливе політичне майбутнє Ляшко розповів в інтерв'ю виданню "Сегодня". На питання про участь у перегонах за кріслом мера української столиці він відповів ухильно.

"Не знаю, є ще 208-й округ у Чернігівській області – там будуть вибори народних депутатів. Можливо, там цікаво буде реалізувати свої політичні амбіції", – сказав заступник міністра.

"Я думаю, що там Ляшко точно буде в списках", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник керівника фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що партія не буде проти участі головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у виборах мера Києва.

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримує голову "Радикальної партії" Олега Ляшка на виборах до Верховної Ради на 208-му окрузі в Чернігівській області, на якому колись переміг загиблий Валерій Давиденко.