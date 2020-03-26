Не тільки Шахов: коронавірус підтвердили у п'ятьох народних депутатів

У Верховній Раді коронавірус був виявлений у п'ятьох народних депутатів.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" увечері 26 березня повідомив представник "Слуги народу" Олександр Трухін.

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За його словами, серед захворілих також є один нардеп з фракції монобільшості. При цьому всіх прізвищ він не уточнив.

П'ятеро народних депутатів заразилися коронавірусів

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим на коронавірус. Також захворіла його дружина.

Пізніше з'явилася інформація про можливе зараження нардепа Сергія Вельможного, у сина якого коронавірус підтвердили.

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