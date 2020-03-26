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27 березня • оновлено в 01:41
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Не тільки Шахов: коронавірус підтвердили у п'ятьох народних депутатів

3.8т
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У Верховній Раді коронавірус був виявлений у п'ятьох народних депутатів.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" увечері 26 березня повідомив представник "Слуги народу" Олександр Трухін.

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За його словами, серед захворілих також є один нардеп з фракції монобільшості. При цьому всіх прізвищ він не уточнив.

П'ятеро народних депутатів заразилися коронавірусів

П'ятеро народних депутатів заразилися коронавірусів

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим на коронавірус. Також захворіла його дружина.

Пізніше з'явилася інформація про можливе зараження нардепа Сергія Вельможного, у сина якого коронавірус підтвердили.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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Резнік Юрій
Резнік Юрій
Простите, а что за сокрытие информации о заболевших? Ведь это прямое нарушение закона: те кто общался с этими депктатами должны быть обязательно предупреждены и перейти в режим самоизоляции. Это не личное дело каждого, вроде геморроя.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Если среди нардепов 1,1% заражены вирусом, то сколько может быть больных среди населения 40 млн.чел.?
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