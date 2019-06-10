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/Політика

"Не стріляти у відповідь": Тука розповів про реакцію ЗСУ на ідею Кучми

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Українські військові на Донбасі будуть відповідати на обстріли терористів "Л/ДНР" навіть у разі отримання наказу не стріляти у відповідь.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. Він прокоментував слова глави української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми про те, що ЗСУ не повинні стріляти у відповідь на обстріли противника.

Заступник міністра нагадав, що раніше вже були спроби заборонити ЗСУ відповідати на обстріли.

"Але коли у наших хлопців є велика небезпека для їхнього життя, а я, наприклад, командир артилерійської бригади і маю наказ не відкривати вогонь, а мені по рації постійно йде доповідь моїх друзів, що їх там зараз знищують. Вибачте, я що нелюдь, що я буду дотримуватися цих наказів, щоб моїх братів знищили? Я звісно буду гатити, щоб припинити вбивство моїх друзів", – зазначив він.

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На уточнююче запитання, ігнорували б українські військові наказ головнокомандуючого не відповідати на обстріли, Тука відповів: "Я в цьому переконаний".

Георгій Тука

Георгій Тука

atr.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • глава української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

  • пізніше Кучма пояснив свою скандальну заяву щодо стрільби на Донбасі. Він підкреслив, що українські військові повинні стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.

  • У свою чергу, президент України Володимир Зеленський у відповідь на чергові обстріли на Донбасі оприлюднив заяву. "Хто б не віддав наказ – Збройні сили України будуть відповідати жорстко і відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню і звільнення полонених залишиться твердою і незмінною", - йдеться в ній.

  • Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Особи
Георгій ТукаЛеонід Кучма
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Взагалі, треба було б пальнути по кучмі разом зі всім виводком. Воно вже зовсім береги загубило, звикло нищити дюдей заради свїх грошей. Доню та зятька свого привчив до цього; треба б у презіка запитати чого ці "нові обличчя" повилазили. Може і він того самого розливу?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Придурки...загнали сами себя в угол...дозанимались...серые зоны...тем самым приблизили своих военных придурков на дальность приятного поражения....Но я думаю...в Минске примут все таки решение о разводе...и идиоты понурув головы...тихо...без подвига...выйдут из серых зон
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