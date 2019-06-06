"Не стріляти у відповідь": план Кучми щодо Донбасу розбили в пух і прах

Пропозиція представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми "не стріляти у відповідь" на Донбасі не спрацює. Як приклад достатньо згадати події 2014 року.

Таку думку висловив український журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі. За його словами, установка "не стріляти" не допомогла Україні уникнути війни.

Журналіст зазначив, що спочатку окупації українські військові ні в кого не стріляли й довго не хотіли воювати. І продовжив, що в Краматорську вони спочатку без бою віддали зброю і техніку терористам.

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"Військові колони під Луганськом і Донецьком зупиняли і блокували "гопники" в спортивних штанях і бабки з іконами. Танки глохнули на вибоїстих дорогах", – прокоментував блогер.

За словами Казанського, це ніяк не допомогло Україні уникнути війни і зберегти мир, крім того – тільки призвело до захоплення багатьох територій Донбасу. А після їх довелося повертати ціною великих жертв.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що глава української делегації на переговорах у Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на сході України повинні містити норму "не стріляти у відповідь". За словами військового експерта Василя Богдана, загостренням ситуації на Донбасі 4-5 червня Росія намагалася натиснути на Тристоронню контактну групу.

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