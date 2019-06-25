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"Не стріляйте у ногу": дипломат закликав Україну не виходити з ПАРЄ

1.7тЧитати матеріал російською

Незважаючи на рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про повернення до цієї структури Російської Федерації, Україні в жодному разі не можна на знак протесту виходити з неї.

"В жодному разі ні", — заявив OBOZREVATEL дипломат Богдан Яременко.

"Бо так ми стріляємо собі у ногу, позбавляємо можливостей і свою державу, і, найголовніше, своїх громадян", — переконаний він.

Як запевнив дипломат, вихід України з ПАРЄ "жодним чином не впливає ні на що, це жодним чином не послабить Росію, це послабить Україну і вдарить по українських громадянах".

ПАРЄ, ілюстрація

ПАРЄ, ілюстрація

News Front

"Навіть обговорювати таку можливість — це дурість", — наголосив він.

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Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

Раніше Богдан Яременко пояснив, хто, на його думку, винен у тому, що країна-агресор, Російська Федерація, знову стала допущеною до ПАРЄ.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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