"Не стріляйте у ногу": дипломат закликав Україну не виходити з ПАРЄ

Незважаючи на рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про повернення до цієї структури Російської Федерації, Україні в жодному разі не можна на знак протесту виходити з неї.
"В жодному разі ні", — заявив OBOZREVATEL дипломат Богдан Яременко.
"Бо так ми стріляємо собі у ногу, позбавляємо можливостей і свою державу, і, найголовніше, своїх громадян", — переконаний він.
Як запевнив дипломат, вихід України з ПАРЄ "жодним чином не впливає ні на що, це жодним чином не послабить Росію, це послабить Україну і вдарить по українських громадянах".
ПАРЄ, ілюстрація
News Front
"Навіть обговорювати таку можливість — це дурість", — наголосив він.
Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.
Раніше Богдан Яременко пояснив, хто, на його думку, винен у тому, що країна-агресор, Російська Федерація, знову стала допущеною до ПАРЄ.
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