"Не стояти з простягнутою рукою": Зеленський розповів, про що говоритиме з Трампом

Президент України Володимир Зеленський під час майбутнього візиту до США має намір говорити з американським лідером Дональдом Трампом про бізнес і взаємовигідну співпрацю між країнами.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "1+1", присвяченому 100 дням президента України.

"З президентом (США – ред.) треба зустрітися, познайомитися, подивитися в очі, сказати, що їх цікавить в країні, ми скажемо – що нам потрібно від них. Ми не будемо стояти з простягнутою рукою, ми пропонуємо: інвестуйте в країну, нам потрібні більш дешеві гроші", - зазначив президент України.

"Ми нормальна країна, у нас просто йде війна, ми сильна країна, і у нас дуже хороші люди, і не дурніші за будь-яку Америку. Тому давайте разом працювати... У вас є зацікавленість в економіці, на підприємствах, в землі, в енергетичному комплексі, тому давайте гроші, інвестуйте, ми готові говорити з Америкою про бізнес між країнами. Є ще питання міжнародних відносин, питання рішення про припинення війни, чекаємо на їх підтримку, але вони відверто підтримують", - додав він.

Зеленський також розповів, як вмовляє лідерів інших держав інвестувати в Україну.

"Я їм розповідаю, що у нас за країна. Інвестуйте туди, інвестуйте в Херсонщину, подивіться, яка Одеса, подивіться, скільки у нас там туристів, подивіться, які медики, подивіться, які у нас виробники в Кривому Розі, в Маріуполі. Вони не знають назв... Я їм про Хортицю, а вони: "Що це таке?" Давайте інвестувати, давайте робити там парк, як Діснейленд і так далі", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що потенційних інвесторів відлякує українська правоохоронна система.

"А як ви будете нас захищати? У вас немає судів". Я відповідаю: "Ви будете мені телефонувати". Ну, поки немає суду, як я буду захищати – буду телефонувати всім, в поліцію, прокуратуру, СБУ: "Їдьте, захищайте, тому що вони будують нам завод на 5000 людей", - підкреслив глава держави.

5.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський також розповів, про що має намір домовлятися з главою РФ Володимиром Путіним.

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