"Не став задовольняти потреби": священик порівняв секс-скандал навколо Киви і Яременка

Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін заявив, що нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко, який втрапив у секс-скандал, здійснив "прогрес" у порівнянні зі своїм колегою по Раді Іллею Кивою.

"Він же стриманий. Він не став задовольняти свої потреби, як Кива, просто на робочому місці. Це вже добре, це вже прогрес", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Оцінюючи листування Яременка з приводу інтимних послуг, яке той вів під час засідання Ради, священик зауважив: "Якщо народний депутат зі свого мобільного телефону десь у затишному куточку з дружиною дивиться порно – нехай дивиться на здоров'я. Але суть питання в тому, що людина на робочому місці за наші гроші, які ми йому оплачуємо, займається не законотворчістю, а тим, що домовляється про блуд".

Краще б Яременко зайнявся законопроєктом про легалізацію проституції, сказав священик

"Краще б він зайнявся законопроєктом про легалізацію проституції – було б більше користі країні і нам усім", – заявив протоієрей.

Він наголосив, що в цьому конфлікті повністю перебуває на боці журналістів, які зафіксували листування. "Людина на робочому місці має займатися своєю роботою. Чомусь токар під час своєї роботи не дивиться у телефон і ні з ким не домовляється. Якщо хтось інший буде чимось займатися у телефоні під час роботи – це ганебно. А народному депутату можна?" – запитав він.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною. Пізніше у своєму Facebook Яременко опублікував пост, в якому заявив: листування було спланованою "спецоперацією", спрямованою проти журналістів, які люблять підглядати у телефони.

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