''Не спілкуємося два роки'': Вакарчук розповів про стосунки із Зеленським

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вже декілька років не спілкується з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив Вакарчук OBOZREVATEL, відповідаючи на запитання про можливу коаліцію з партією "Слуга народу".

"Коли ти два роки не спілкуєшся ні особисто, ні по телефону (з Володимиром Зеленським. – Ред.) – складно сказати, які у тебе стосунки – погані чи хороші. Але партія "Голос" публічно неодноразово заявляла, що вона підтримуватиме всі позитивні реформи і пропозиції президента, які він буде вносити до Верховної Ради. І пропонуватимемо посилювати реформи", – підкреслив Вакарчук.

Водночас політик порівняв оточення президента Зеленського із "зомбі, які можуть заразити його вірусом старої політики".

Команда Святослава Вакарчука під Верховною Радою

"Створюється враження, коли новий президент прийшов до влади, і стара політика почала охоплювати його навколо, як у тих фільмах про зомбі. Знаєте, вони повертаються і є небезпека, що можуть заразити вірусом старої політики. Наше завдання – зробити так, щоб ті люди, які декларують зміни, – не були заражені", – пояснив лідер партії "Голос".

За останніми даними, партія "Голос" набирає більше 5% і проходить до Верховної Ради. А лідером гонки залишається пропрезидентська партія "Слуга народу", її готова підтримати майже половина виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дострокові парламентські вибори в Україні повинні відбутися 21 липня.

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