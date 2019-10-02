"Не соромиться, просто під куполом": скандального Ківу помітили за дивним заняттям у Раді. Відео

Скандального народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Ківу поімтили за дивним заняттям просто в Верховній Раді України.

Він ховав руки за робочими столами нардепів і потайки щось робив у своєму телефоні. Відповідне відео опублікував у Facebook фотограф Ян Доброносов (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Ролик одразу ж почали активно коментувати користувачі мережі, жартуючи над Ківою.

Ківу помітили за дивним заняттям у Раді Скріншот з відео

"Що він там робить?", "Це він так уникає фотокамер? Щоб його смс коханкам не сфоткали?", "Танчики?", "Не соромиться, просто під куполом", "Розробляє дрібну моторику пальців?", "Яка у вас сексуальна орієнтація? Права рука...", "Обсц*кає чиєсь робоче місце", – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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