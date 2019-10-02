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2 жовтня • оновлено в 14:01
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"Не соромиться, просто під куполом": скандального Ківу помітили за дивним заняттям у Раді. Відео

9.7т Читати матеріал російською

Скандального народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Ківу поімтили за дивним заняттям просто в Верховній Раді України.

Він ховав руки за робочими столами нардепів і потайки щось робив у своєму телефоні. Відповідне відео опублікував у Facebook фотограф Ян Доброносов (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Ролик одразу ж почали активно коментувати користувачі мережі, жартуючи над Ківою.

Ківу помітили за дивним заняттям у Раді

Ківу помітили за дивним заняттям у Раді

Скріншот з відео

"Що він там робить?", "Це він так уникає фотокамер? Щоб його смс коханкам не сфоткали?", "Танчики?", "Не соромиться, просто під куполом", "Розробляє дрібну моторику пальців?", "Яка у вас сексуальна орієнтація? Права рука...", "Обсц*кає чиєсь робоче місце", – написали вони.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ілля Ківа
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя"
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кончил нерабам за щеку прямо из Рады
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Макарский Александр, В трусы он кончил.
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Валевич Борис
Валевич Борис
...... и эти олигофрены руководят страной
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Ананист в Раде? Забавно ...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Григорьев Григорий, Вся фракция ЗАЖОП сплошные ананисты и минетчики.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Григорьев Григорий, ти краще за думою поглядай, харчуєшся недоїдками, і літери у тебе злі та голодні.
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