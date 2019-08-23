Не "слуга народу": у Зеленського розповіли, хто стане віцеспікером Ради

Новим віцеспікером Верховної Ради 9-го скликання може стати позафракційний народний депутат.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Водночас політик зазначив: ймовірно, всі три місця в президії будуть у представників "СН". Однак сам він не планує обіймати цю посаду, адже у нього є робота в комітетах і партії.

Також Корнієнко додав, що 29 і 30 серпня в Раді, найімовірніше, проголосують за новий склад Кабінету міністрів з прем'єр-міністром. Також призначать Генерального прокурора і главу Служби безпеки України.

"Все затримки були від того, що потрібно було формувати коаліцію. Потрібно було торгуватися, квоти та інше. Але зараз у нас є консолідована позиція", – додав майбутній нардеп.

Верховна Рада Скріншот

Зазначимо, що ВО "Батьківщина" відкликало кандидатуру народного депутата Олени Кондратюк, подану раніше на посаду заступника голови Верховної Ради 9-го скликання.

"Цю кандидатуру, а саме Кондратюк Олену Костянтинівну, ми знімаємо з розгляду на посаду заступника голови Верховної Ради IX скликання", – заявив на брифінгу 23 серпня глава "СН" Дмитро Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із лідерів партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що претенденти на посади міністрів оновленого Кабміну визначені вже приблизно на 70%.

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