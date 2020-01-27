"Не сірий кардинал!" Бутусов вказав на приховану мету відставки Суркова

Відставка помічника глави РФ Владислава Суркова нічого не змінить у війні Росії проти України.
А роль його впливу в цьому сильно переоцінена, оскільки була обмежена лише вузькою сферою компетенції – він займався комунікаційним полем агресії й інформвійною. Такою думкою поділився на своїй сторінці у Facebook український журналіст Юрій Бутусов.
"Війна проти України – це результат політики Путіна, нею керували Генштаб ВС РФ і ФСБ, а Сурков був не "сірим кардиналом", а лише виконавцем певних інформаційних завдань. Про нього занадто багато говорять у РФ, перш за все ображений і не визнаний "наполеон" Гіркін, але це просто від обмеженого кругозору", – вважає він.
Юрій Бутусов вважає, що відставка Суркова нічого не змінить у війні Росії проти України
За його словами, стратегічні цілі Путіна від такої перестановки теж ніяк не зміняться. Оскільки його мета в нашій країні інша. Насамперед він має намір змусити Україну припинити вогонь, і де-факто визнати в такий спосіб окупацію.
"Це сценарій Придністров'я і Карабаху – коли миротворців не вводять, і окупована країна сама визнає неможливість опору агресору. Донбас і Крим фактично приєднані до РФ, і процес їхньої інтеграції до неї йде безупинно", – аргументує Бутусов.
А по-друге, вважає він, "пацифістська політика Володимира Зеленського відповідає довгостроковій стратегії Путіна". Через те, що вона просто послаблює опір російської агресії і підтверджує позицію Кремля про нездатність України контролювати всю свою територію.
"Україна відмовляється від боротьби за окуповані території, і так допомагає Путіну закріпитися на них назавжди. Росія намагається впливати на Зеленського через прямі контакти з його оточенням", – додав журналіст.
Саме тому, переконаний Бутусов, глава РФ вирішив призначити нового виконавця, без "шлейфу публічних скандалів" – Дмитра Козака. Водночас, підкреслив він, Сурков нікуди не йде – просто його посада називатиметься по-іншому.
Виходячи з вищесказаного, журналіст підводить до декількох висновків:
РФ закріплюється на захопленій землі, щоб максимально ускладнити повернення Криму і Донбасу до складу України.
Від спроби захоплення України Путін відмовився на час – і тільки в результаті опору української держави, армії і суспільства.
Путін намагається зробити вигляд, що буде грати із Зеленським за новими правилами, з чистого аркуша.
Росія розгорнула свої адміністрації на окупованій землі, і Україна та ОБСЄ покірно спостерігають за цим процесом, а протести слабшають із кожним днем.
В Україні Зеленський управляє країною і війною в режимі ручного управління, системна державної політики відсутня. А ось Путін веде війну спираючись на інституції.
Війна проти України триває, і ворог діятиме активніше, але інструменти війни в Кремлі постійно змінюють і доповнюють.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков покинув державну службу. Причиною його відходу стала "зміна курсу на українському напрямі".
Передбачається, що бурхлива діяльність Владислава Суркова, який залишив посаду помічника глави РФ, щодо дестабілізації ситуації в Україні зупинилася після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.
Стало відомо, що помічник президента Росії Владислав Сурков, який нещодавно покинув державну службу, колись прийшов до влади завдяки подіям в Україні.
Військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін вважає, що після президентських і парламентських виборів в Україні президент Росії Володимир Путін, усвідомивши провал Кремля, змінив тактику щодо Донбасу, що й призвело до відставки його помічника Владислава Суркова.
На думку журналіста і блогера Дениса Казанського, після відставки помічника глави РФ Владислава Суркова ніхто не буде домагатися незалежності терористичних "Л/ДНР".
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