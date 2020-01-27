"Не сірий кардинал!" Бутусов вказав на приховану мету відставки Суркова

Відставка помічника глави РФ Владислава Суркова нічого не змінить у війні Росії проти України.

А роль його впливу в цьому сильно переоцінена, оскільки була обмежена лише вузькою сферою компетенції – він займався комунікаційним полем агресії й інформвійною. Такою думкою поділився на своїй сторінці у Facebook український журналіст Юрій Бутусов.

"Війна проти України – це результат політики Путіна, нею керували Генштаб ВС РФ і ФСБ, а Сурков був не "сірим кардиналом", а лише виконавцем певних інформаційних завдань. Про нього занадто багато говорять у РФ, перш за все ображений і не визнаний "наполеон" Гіркін, але це просто від обмеженого кругозору", – вважає він.

Юрій Бутусов вважає, що відставка Суркова нічого не змінить у війні Росії проти України

За його словами, стратегічні цілі Путіна від такої перестановки теж ніяк не зміняться. Оскільки його мета в нашій країні інша. Насамперед він має намір змусити Україну припинити вогонь, і де-факто визнати в такий спосіб окупацію.

"Це сценарій Придністров'я і Карабаху – коли миротворців не вводять, і окупована країна сама визнає неможливість опору агресору. Донбас і Крим фактично приєднані до РФ, і процес їхньої інтеграції до неї йде безупинно", – аргументує Бутусов.

А по-друге, вважає він, "пацифістська політика Володимира Зеленського відповідає довгостроковій стратегії Путіна". Через те, що вона просто послаблює опір російської агресії і підтверджує позицію Кремля про нездатність України контролювати всю свою територію.

"Україна відмовляється від боротьби за окуповані території, і так допомагає Путіну закріпитися на них назавжди. Росія намагається впливати на Зеленського через прямі контакти з його оточенням", – додав журналіст.

Саме тому, переконаний Бутусов, глава РФ вирішив призначити нового виконавця, без "шлейфу публічних скандалів" – Дмитра Козака. Водночас, підкреслив він, Сурков нікуди не йде – просто його посада називатиметься по-іншому.

Виходячи з вищесказаного, журналіст підводить до декількох висновків:

РФ закріплюється на захопленій землі, щоб максимально ускладнити повернення Криму і Донбасу до складу України. Від спроби захоплення України Путін відмовився на час – і тільки в результаті опору української держави, армії і суспільства. Путін намагається зробити вигляд, що буде грати із Зеленським за новими правилами, з чистого аркуша. Росія розгорнула свої адміністрації на окупованій землі, і Україна та ОБСЄ покірно спостерігають за цим процесом, а протести слабшають із кожним днем. В Україні Зеленський управляє країною і війною в режимі ручного управління, системна державної політики відсутня. А ось Путін веде війну спираючись на інституції. Війна проти України триває, і ворог діятиме активніше, але інструменти війни в Кремлі постійно змінюють і доповнюють.

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