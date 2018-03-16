Не Сенкевичем єдиним: мери українських міст, яких "воскресив" суд

Суд відновив Олександра Сенкевича на посаді міського голови Миколаєва, про це повідомили представники "Самопомочі" в своєму Facebook. Але не тільки меру Миколаєва доводилося повертати собі посаду через суд. Хто з українських голів міськрад боровся за повернення крісла в суді, нагадує "Обозреватель".

Міський голова Сєверодонецька Валентин Казаков три рази звертався до суду, щоб повернути собі крісло мера.

Колишній міський голова Сєвєродонецька Валентин Казаков Офіційний сайт СГС

У листопаді 2015 року він переміг на виборах у Сєвєродонецьку, будучи діючим міським головою. Але вже в лютому 2016 його звільнили. За відповідне рішення проголосували 24 з 27 присутніх на засіданні депутатів міськради. Однак наприкінці квітня того ж року Сєверодонецький міський суд визнав недійсною 6-у сесію Сєвєродонецької міської ради від 16 лютого 2016 року, на якій було прийнято рішення про відставку Казакова. Це рішення 31 травня, підтвердив Донецький апеляційний адміністративний суд, тим самим, відновивши Казакова на посаді міського голови.

8 жовтня 2016 року стало відомо, що Казаков написав заяву до Верховної Ради з вимогою розпустити міськраду Сєвєродонецька, обґрунтувавши це прийняттям "рішень, які суперечать законам України".

13 жовтня 2016 року депутати від "Оппоблока" і Батьківщини в міськраді Сєвєродонецька вдруге за півроку звільнили Казакова. Однак в кінці листопада того ж року Сєверодонецький міський суд поновив його на посаді.

14 грудня 2016 року Сєвєродонецька місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Валентина Казакова, який підозрюється у зловживанні владою. 16 грудня 2016 депутати міськради Сєвєродонецька втретє за рік прийняли рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Валентина Казакова.

25 лютого 2017 року суд втретє відновив на посаді мера Казакова. У квітні того ж року Валентин Казаков все ж зважився покинути пост міського голови за власним бажанням через поганий стан здоров'я.

Колишній мер Енергодара Ігор Наумичев Сайт Дніпрорудненской ЗОШ

Мера Енергодара Ігор Наумичев також відновив свої права на посту через суд, отримавши при цьому компенсацію за моральну шкоду в розмірі 10 тис. Грн. і середню зарплату за час вимушеного прогулу в сумі 27,49 тис. грн.

Наумичев був відсторонений від посади мера 21 серпня 2014 року.

10 жовтня на сесії міськради депутати ще раз винесли рішення про недовіру Ігорю Наумічеву, яке скасував тепер суд. С2 жовтня 2014 виконувати обов'язки градоначальника став секретар міськради Павло Музика, потім його було усунуто 24 березня 2015.

На даний момент мером Енергодара є Павло Музика.

Екс-мер Львова Любомир Буняк вікіпедія

30 квітня 2009 Апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив рішення Шевченківського районного суду Києва від 27 грудня 2005 року про поновлення Любомира Буняка на посаді міського голови Львова.

27 грудня 2005 року Шевченківський суд Києва відновив Буняка на посаді міського голови Львова, після того як 27 вересня того ж року міські депутати достроково припинили його повноваження.

У відповідь депутати Львівської міської ради наприкінці грудня 2005 року прийняли повторне рішення про дострокове припинення повноважень Буняка на посаді міського голови. Це рішення, у свою чергу, опротестував прокурор Львова. Буняк також його оскаржив в одному із судів Києва. Потім Львівська міськрада програла в апеляційному суді, оскаржуючи рішення про поновлення Буняка на посаді мера Львова.

Юристи чинного на той час мера Андрія Садового обіцяли розібратися з двовладдям в апеляційному суді. Мер Буняк був згоден управляти містом разом з Садовим, уточнюючи що у них прекрасні відносини. Але по факту, екс-мер претендував скоріше не на мерське крісло, а на грошову компенсацію за весь час вимушеного прогулу, а також зарахування цих днів до його трудового стажу.

Юридичне управління Львівської міської ради тоді пояснило, що діючий мер перебуває на посаді на законних підставах і правового механізму виконання рішення Апеляційного адміністративного суду немає.

Але частина претензій Буняка все ж задовольнили. 25 жовтня 2010 року Франківський районний суд Львова постановив стягнути з міськради 86 тис. Гривень за моральну шкоду і вимушений прогул, а також зобов'язав міськраду зробити відповідні записи в трудовій книжці Буняка.